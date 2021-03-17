مصرع طفلة أثناء إزالة دور مخالف في الغربية

لقيت طفلة ابنة خفير عمارة تحت الإنشاء، مصرعها أثناء تنفيذ قرار هدم دور مخالف بها سقط عليها نصف قالب طوب.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع بنت خفير عمارة اخترقت الكردون أثناء تنفيذ قرار هدم دور مخالف بها، فسقط عليها نصف قالب طوب ولقيت مصرعها على الفور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.