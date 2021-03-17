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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادة أركان الساحل الإفريقي وفرنسا يبحثون الوضع العسكري والأمني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:56 م
الساحل الإفريقي
الساحل الإفريقي
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بحث قادة أركان الجيوش لدول الساحل الإفريقي ورئيس الأركان الفرنسي، اليوم الأربعاء، الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الموريتانية: أن اللقاء تم تنظيمه عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، وتم خلاله بحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمجالين العسكري والأمني في محيط المجموعة وآفاق التعاون المشترك بين الدول المعنية في هذين المجالين.

وأسست دول الساحل الإفريقي قوة مشتركة لمواجهة الإرهاب الذي تعيشه هذه الدول ويبلغ عدد القوة خمسة آلاف جندي وضابط وينتظر أن تتعزز بثلاثة آلاف عسكري من الاتحاد الإفريقي للمساعدة في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة.

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