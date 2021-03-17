بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج



سابقة خطيرة، عجيبة وغريبة، لم يشهدها مطار فى العالم، حدثت فى مطار تونس، قرطاج الدولى، إذ قام نائبان فى البرلمان التونسى، ينتميان إلى ما يوصف بـ«ائتلاف الكرامة»، باختراق منطقة محظور دخولها على غير المسافرين، واعتديا على رجال الأمن، فى محاولة لإجبارهم على السماح بسفر مواطنة مشتبه فى كونها إرهابية ومدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.

مقاطع فيديو متداولة أظهرت حالة الفوضى التى أعقبت تلك الواقعة، ودفعت هشام المشيشى، رئيس الوزراء التونسى، للتوجه فورًا إلى المطار. ومع أن وسائل إعلام محلية نقلت عنه أن «الحصانة لا يجب أن تكون غطاءً لارتكاب أفعال خارجة عن القانون»، إلا أن سالم لبيض، النائب عن الكتلة الديمقراطية، كتب فى حسابه على فيسبوك» أن «المشيشى أثبت مرة أخرى محدوديته ووهنه وضعفه وعجزه عن الانتصار للدولة وحماية مؤسساتها السيادية». ووصف نواب «ائتلاف الكرامة» بـ«الدواعش الجدد الذين يدمرون ما تبقى من الدولة».

المنجز الوحيد لما يوصف بـ«ائتلاف الكرامة»، داخل مجلس النواب التونسى، هو أن نوابه كانوا أطرافًا أساسية أو رئيسية فى كل الخناقات التى شهدها المجلس، وكان أسخفها أو أكثرها استفزازًا، تعطيل أعمال الجلسة العامة، التى انعقدت فى 17 يونيو الماضى، للنظر فى مشروع قانون متعلق بالاقتصاد التضامنى والاجتماعى، بسبب إصرار المدعو سيف الدين مخلوف، رئيس ذلك الائتلاف، على رفع صورة محمد مرسى العياط، ثم اشتباكه مع عدد من النواب، اعترضوا على ذلك ورددوا هتافات من عينة «البرلمان تونسى.. مش إخوانجى» و«لا لأخونة البرلمان». ووقتها، تدخل أسامة الخليفى، رئيس كتلة «قلب تونس»، ودعا المجلس إلى احترام القانون والاهتمام بجدول أعماله، وطالب برفع الجلسة لتهدئة الأجواء.

بأموال كثيرة مجهولة المصدر، حصل ذلك الائتلاف على 21 مقعدًا فى الانتخابات التشريعية، التى جرت فى 6 أكتوبر 2019، قبل استقالة 3 من أعضائه. وهو من الكتل السياسية الموالية، أو التابعة، لـ«حركة النهضة» الإخوانية. أما رئيسه، المدعو سيف الدين مخلوف، فيعمل بالمحاماة ويصفه التونسيون بأنه «محامى الإرهابيين»، وكان محاميًا لأحد الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما، منذ سنة تقريبًا، قرب السفارة الأمريكية فى العاصمة التونسية.

وسبق أن قام بتهديد أحد القضاة خلال توليه الدفاع عن قيادات إخوانية أدينت فى قضية اغتصاب أطفال بإحدى المدارس الدينية فى محافظة سيدى بوزيد. وعليه، لم يكن غريبًا، أن يكون ذلك «المخلوف» أحد النائبين، اللذين حاولا تمرير الإرهابية الممنوعة من السفر، وقاما بالاعتداء على أمن المطار.

الاتحاد العام التونسى للشغل أدان، فى بيان، الهمجية التى تصرف بها عضوا «ائتلاف الإرهاب»، ورأى أن «ما قاما به تلبسًا يستوجب رفع الحصانة حالًا». وأكد مساندته لـ«الأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم تحت أنظار التونسيات والتونسيين عبر البث المباشر»، وقال إنه «يحيى فيهم إصرارهم على حماية الحدود ورفضهم التدخل السافر لبلطجية الإرهاب، ويدعو رجال السلطة جميعًا إلى تحمل مسئوليتهم لوقف معاول تدمير الدولة». وطالب كل القوى بالتعبير الصريح عن موقفها من عربدة تلك الكتلة، وندد بالجهات التى تحميها.

الأزمة السياسية فى تونس دخلت أسبوعها الثامن أو التاسع، وتقول كل المؤشرات إن الصراع سيستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إلى أن يطاح بأحدهما. وتأسيسًا على ذلك، قال الاتحاد فى بيانه: «فى الوقت الذى تغرق به البلاد فى أزمة سياسية خانقة وتنحدر إلى حافة الهاوية اقتصاديًا واجتماعيًا، وفى الوقت الذى يعانى التونسيات والتونسيون من الغلاء والاحتكار وغياب أدنى مرافق الحياة، وفى ظل تفشى وباء كورونا وتعطل استيراد اللقاحات- تمعن كتلة ائتلاف الإرهاب والشر والظلام وحلفاؤها فى التغطية على المأزق الذى أدخلوا فيه البلاد، وتواصل لعبة إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية، ولا تتردد فى الاعتداء على الأحزاب والمنظمات وأجهزة الدولة والتطاول على القانون».

أيضًا، أعربت «كتلة الإصلاح» داخل البرلمان عن «تضامنها المطلق مع الأمنيين بالمطار وكل العاملين فيه الذين تعرضوا للاعتداء والتهجم والمنع من ممارسة عملهم بما يمليه عليهم واجبهم المهنى، فى حماية الوطن من الإرهابيين والمجرمين والعابثين بأمن الدولة». كما طالب حزب التيار الشعبى «مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وعموم الشعب بضرورة اليقظة والحذر أمام حالة الهيجان التى تعيشها حركة النهضة وأذرعها البرلمانية والإعلامية والأمنية، نتيجة قرب انكشاف الملفات الإجرامية الخطيرة وتورطهم فى منظومة الفساد والإرهاب لسنوات».

.. وتبقى الإشارة إلى أن «حركة النهضة» الإخوانية التى تحرّك ما يوصف بـ«ائتلاف الكرامة» وأشباهه، هى مهندسة برامج حكومة «المشيشى»، والمسيطرة عليها، وكانت وراء التعديل الوزارى الذى ضم متهمين بالفساد، وتسبب فى الصدام الذى لا يزال مستمرًا بين رأسى السلطة التنفيذية، والذى قد لا ينتهى دون الإطاحة بأحدهما أو بكليهما.

