«المصري للتأمين» يعقد ورشة عمل حول المسؤولية الاجتماعية للشركات

عقد الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل افتراضية باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 بحضور أكثر من مائة مشارك، في إطار أهمية دور المؤسسات المالية في دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة.وقد جاءت ورشة العمل تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة: من منظور صناعة التأمين".وهى الورشة رقم 2 من سلسلة ورش العمل التي سيقوم الاتحاد بإقامتها تحت منصته الإلكترونية SPI Hub.وخلال فعاليات الورشة تم مناقشة الموضوعات التالية مثل تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلك بمؤسسات وشركات الأعمال وما هى المحفزات التى تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسؤولية المجتمعية والأهداف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها.دور شركات الأعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين بالمملكة المتحدة وعرض تجربة منطقة الخليج فى كيفية قيام الشركات والمؤسسات المصرفية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى نماذج الأعمال الخاصة بها.واختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على التوصيات التالية وهي محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية للقيام بتبني الأعمال التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وكذلك إعطاء التدريب اللازم للموظفين في تلك الشركات للتعرف على الآلية التي يمكن من خلالها تبنى نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة، على غرار ما قام به الاتحاد المصري للتامين والذى يعد أول اتحاد تأمين في المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين.