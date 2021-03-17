عبدالرحيم طايع يكتب.. الاعتداء على الأطفال

لفتت جريمة المعادى نظرنا مجددًا إلى جريمة الاعتداء الجنسى على الأطفال، وقد صارت جارية وزائدة ببلادنا فى السنين الأخيرة للأسف، وكم هى بشعة ومقززة ومليئة بالاستغلال.

رجل راشد سحب وراءه طفلة شارع مسكينة، بجنيه واحد كما قيل، إلى مدخل عمارة بالمنطقة المذكورة، وأسند ظهرها على حائط بزاوية متوارية بجانب السلم، وأجلس نفسه على الأرض قبالتها ليكون فى مستوى جسدها تمامًا، وقبل أن يفعل فعلته القذرة المنتواة، ولا مجال لتصورات طيبة فى الحقيقة، خرجت سيدة شجاعة من معمل تحاليل بالدور السفلى، تدعمها صديقة لها، كانت هذه السيدة قد رأت الواقعة، بالصدفة، من خلال كاميرات المراقبة بالمبنى، وواجهته بما فهمت من المشهد المريب؛ فارتبك وانصرف مسرعًا، وسبقته الطفلة ذات السنوات السبع إلى الانصراف، مذعورة طبعًا وليست بمستوعبة.

وضعت السيدة الشجاعة، واسمها «إنجى أسامة»، فيديو الواقعة المشينة على صفحتها بالفيسبوك؛ فذاعت الجريمة التى لم تكتمل بستر الله، وصارت حديث الناس، ووجدت اهتمامًا بالغًا من المعنيين بالطفولة فى البلد مهما تكن دوائرهم.

ألقى رجال المباحث القبض على الرجل الذى حددت الكاميرات ملامحه تحديدًا دقيقًا، وتم الاستدلال على الطفلة أيضًا، وبمواجهتهما ببعضهما، زالت الغيوم، وانكشفت الأمور انكشافًا مثيرًا للأعصاب، وبدا واضحًا أن النية الخبيثة كانت انتهاكًا لطفلة على يد رجل ثلاثينى يدعى «م. ج»، متزوج ولديه طفلان، يملك وظيفة، ويظهر أنه لئيم ومخادع. يكفى قوله المستفز، فى البداية، إنه كان يود مداعبة الصغيرة التى تحتاج إلى المداعبة كسائر الصغار، كأنه المسئول عن ممازحة الأطفال فى الوطن، ولم يفسر حينها: لماذا اختار موقعًا ميتًا لهذه المداعبة المزعومة؟!

علينا، أولًا، أن نضع إجابة عن سؤال مُلح: لماذا ظهرت محاولات التحرش بأجساد الأطفال ونمت نموًا ملحوظًا؟! والإجابة يسيرة فى الحقيقة: التحرش بهم أسهل، ومأمون العاقبة، مع احتياطات المتحرشين لأنفسهم، كما أن تكذيب الأطفال نتيجته أضمن من تكذيب الناضجين المصدَّقين أسهل، لأن خداع البراءة لا يتطلب جهدًا مذكورًا، ومأمون العاقبة، مع احتياطات المتحرشين لأنفسهم، لأن إلقاء حديثى السن فى المتاهات مضلل للغاية ويورث الحيرة والتردد، وتكذيبهم نتيجته أضمن من تكذيب غيرهم لأن خيالهم الغَضَّ أكثر فسحة ونشاطًا؛ وعلى هذا يمكن الطعن فيما يدعونه من خلال دفع الكلام إلى ما تشبَّه لهم من صور، لا أصل لها فى الواقع.

وأخيرًا، فإن تركيز الرقابة على حالات التحرش بالكبار، نظرًا لتصاعدها، ظَلَم الصغار المخترقين بنفس الدائرة.

بعض المتحرشين بالأطفال قد يكونون مصابين بالبيدوفيليا، غير أن إصابتهم بالبيدوفيليا، أى عشق الأطفال، لا تحقق الإساءة للأطفال فى المطلق؛ فأصحابها «بين مسيئين للأطفال بالملامسة أو الإرغام على إتيان سلوك جنسى ما، وبين آخرين لا يسيئون مستغنين بالنظر إلى الصور والفيديوهات على الإنترنت»، هذا هو الشىء المعروف علميًا بخصوص هذه النقطة.

وفى واقعنا الشرقى القيمى بالأخص لا يصح أن تكون الإصابة بالأمراض النفسية المتصلة بالجنس حجة لصاحبها تبرر له خطاياه؛ لأن لديه رادعًا من الدين والأخلاق ورادعًا من قيمه المجتمعية، والمنطقى أن هذه الروادع لا تمكنه من الإقدام على الفواحش والشرور، والإنسان البالغ العاقل، مهما يكن داؤه الدفين، فمن المفترض أن لديه من الوعى ما يجعله أكثر إحاطة بمرضه وتجنبًا لآثاره العامة المزعجة، ومن القوة ما يجعله أكثر تحكمًا فى نفسه ورغباته، ومن ثم ما يمنع أذاه عن الآخرين، لا سيما الأطفال الذين لا يملكون دفاعًا عن أنفسهم.

على الآباء والأمهات تعريف أجساد الأطفال للأطفال، وتقريبها إليهم باستمرار، مع إرشادهم إلى طرق الحماية الجسدية، والمقصود بالحماية إيضاحات ضرورية تنظم تداخلات العلاقات الإنسانية وتعيِّن المسافات المطلوبة بين البشر راسمة تواصلهم وفواصلهم، بمحبة ووئام.. هنا ينبغى التحذير من حصول العبث بأجساد الأطفال من خلال اللصيقين بهم والمؤتمنين عليهم «لدينا قصة الأب المتهم باغتصاب أطفاله الثلاثة، أنثى وذكرين، فى أبى النمرس بالجيزة، والمحالة قضيته إلى النيابة العامة منذ أيام».

وعلى رجال الدين وعلماء النفس والاجتماع والمعلمين فى المدارس الأساسية والإعلاميين والمثقفين والمشغولين بقضايا الأسرة؛ أن يلعبوا أدوارهم بصدق وجدية وتفان، كلٌّ فى نطاقه، راصدين خطورة فعلية، منبعها ما ينبت من أزاهير الشيطان، بكثافة، فى أجوائنا الوديعة التى توحشت أهواؤها الإنسانية.

