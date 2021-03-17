«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

قص الفنان الشهير الراحل عماد حمدي كيف عمل في استوديو مصر حتى أصبح مدير إنتاج وبعدها انتقل للعمل بالفن وترك وظيفته الحكومية وذلك في تقرير نشرته مجلة الكواكب.يقول عماد حمدي: "في صباح أحد الأيام وكان يوم جمعة ركبت أتوبيس إلى الفيوم، وعند استوديو مصر سمعنا فرقعة هائلة وتوقف الأتوبيس فجأة، ونزلنا وبدأ السائق والكمساري يحاولان إصلاحه وفي تلك الأثناء رأيت عددًا كبيرًا من الممثلين يرتدون ملابس التمثيل".وأكمل حمدي: "سألت السائق عن سر اجتماع الممثلين في ذلك المكان فقال لي: ده استوديو مصر ودول بيعملوا فيلم، ورحت أراقبهم وقد استيقظ في أعماقي شغفي بالفن، ولمحت بينهم صديقي القديم محمد رجائي، فصافحته بشوق وأفهمني أنه رئيس حسابات استوديو مصر، وقال لي رجائي بعد أن عرف أنني موظف حكومة: يا راجل سيبك من الحكومة وتعال اشتغل معانا في الاستوديو".واكمل: "وراقت لي الفكرة، وخصوصًا أنني كنت قد بدأت أضيق ذرعا بالوظيفة الحكومية، وقبلت عرض صديقي من غير تردد وذهبت إلى الفيوم في ذلك الوقت وعدت وقد اختمرت الفكرة في رأسي، وفي اليوم التالي قدمت استقالتي من الحكومة، وكان منصبي في استوديو مصر هو وكيل حسابات، إلى أن جاء يوم وطلب مني المخرج كامل التلمساني القيام ببطولة فيلم "السوق السوداء"، ومنه كانت انطلاقتي في عالم الفن.