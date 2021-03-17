وزير الثقافة السورى الأسبق: كتابات «الأَخَويْن قطب» أصل الفكر المتطرف

■ منذ ما يقرب من عقدين قلت فى كتابك «العرب وتحديات القرن الحادى والعشرين»: «أهم ما نرجو أن يعنى به الخطاب الثقافى الجديد هو ردم الهوة بين الدين والعلمانية من خلال تقديم تعريف جديد للعلمانية العربية».. وهذا مطلب متجدد ربما فى الوقت الحالى.. برأيك ما أسباب تعمق تلك الهوة؟ ومن المسئول عن تأسيس ذلك الخطاب المبنى على الصدام وليس الحوار؟

■ لماذا رغم كل ما ذكرت نجد أن جُل الخطاب العلمانى العربى انطلق من ضرورة القطيعة المعرفية مع التراث؟

■ تؤكد دومًا على أهمية الاتكاء فى العالم العربى على الهُوية العربية الإسلامية.. كيف يمكن تحقيق هذه الهوية المشتركة فى ظل التشرذم العربى والانقسام الدينى السائدين؟

■ تحدثت عن الغزو الفكرى للعرب وفداحته، عبَّر عدد من المظاهر منها إقناع العرب بأنهم إرهابيون والدعوة إلى إلغاء الهوية العربية والإسلامية فى البلاد العربية.. ما الذى استجد برأيك فى السنوات الأخيرة بعد الثورات العربية من مظاهر لذلك الغزو؟

■ هل تقصد أن الغزو الفكرى يتعلق فى جانب أساسى منه بالانخراط فى قضايا لا تُناسب هوية المجتمعات العربية وليست من أولوياتها؟

■ إن تحدثنا عن تأثير الإسلام السياسى فى الواقع الراهن.. ما أبرز المشكلات التى ترى أثرها فى الواقع العربى على كل المستويات؟

■ تؤمن إذن بأن الإرهاب صناعة غربية تمامًا؟

■ إذن ففى الشرق هذا هو الإسلام السياسى الذى تقوم أيديولوجيته على تحقيق المصالح وليس الدين، وفى مصر مثلًا نجد جماعة الإخوان ودورها التخريبى على مدار تاريخها؟

■ طرحت سؤالًا من قبل: «هل يرسم صراع الأصوليات مستقبل البشرية؟».. بعد سنوات من طرحك هذا السؤال ما إجابتك عنه فى ضوء الواقع الراهن؟

■ كيف يمكن تحقيق ذلك النبذ للأصوليات فى ظل الاعتماد عليها لتحقيق مصالح ومطامع سياسية؟

■ إن كان الفكر العربى قد انشغل على مدار قرنين بسؤال النهضة.. فى الوقت الراهن هل ترى أن السؤال ذاته ما زال حاضرًا أم تغيّرت الأولويات؟

■ من واقع تجربتك كوزير ثقافة.. ما أهم المرتكزات التى ترى أنها جوهرية للنهوض بالثقافة المُهمشة فى البلدان العربية؟

■ برأيك.. هل من الممكن أن تنفصل الثقافة عن السياسة؟ وما شكل العلاقة التى تراها ملائمة بينهما؟

■كيف ترى الخطاب المُروّج لفكرة أن الثقافة الإسلامية ثقافة عنف؟

على مدار عمره، جمع الكاتب والمفكر السورى رياض نعسان أغا بين شغفه الثقافى والفنى ودوره السياسى والوطنى، ففضلًا عما أصدره من كتابات فى الثقافة والفنون، وما كتبه وأنتجه من أعمال درامية، تولى «أغا» عددًا من المناصب السياسية التى لم يغب فيها وعيه الفكرى والثقافى، إذ كان فى التسعينيات عضوًا فى مجلس الشعب، ثم عمل كمدير لمكتب الشئون السياسية ومستشارًا سياسيًا للرئيس حافظ الأسد، بالإضافة إلى عمله الدبلوماسى كسفير فى عمان ثم الإمارات.فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠، قبيل اندلاع الثورة السورية، عمل «أغا» كوزير للثقافة، وبعد الثورة وما تبعها من مآلات دموية، شغل «أغا» منصب الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى أن استقال منه قبل سنوات.فى غضون كل تلك الفترة، كان «أغا» محللًا وراصدًا للتغيرات الثقافية التى يمر بها العالم ككل والعالم العربى على وجه الخصوص فى ضوء المتغيرات التى طبعت القرن الحادى العشرين، ونشر استبصاراته بشأن تلك المتغيرات فى صحف ومواقع عربية، ومن تلك المتابعات جاء كتابه «العرب وتحديات القرن الحادى والعشرين» الذى وثّق فيه تحليلاته لمرتكزات ما زال أثرها فاعلًا لا سيما فى الشرق الأوسط.فى ذلك الحوار مع «الدستور» ننطلق من تلك المُتغيرات التى طبعت وجه العالم فى السنوات الأخيرة، والتى كان «أغا» شاهدًا عليها ومحللًا لها، مرتكزين على أبرز المشكلات التى تعترى الخطاب الثقافى العربى الراهن وسبل التخلص من أزمات الواقع الثقافية المُعيقة والمُكبلة له.- المُشكلة فى هذا الموضوع أن العرب لا يتفقون إلى اليوم حول مفهوم للعلمانية، هناك من يقول إن العلمانية تعنى «العالمانية» أى مُشتقة من «العالم»، وهناك من يقول إنها العِلمانية بكسر العين أى مؤسسة على العِلم، وهناك من يفهم أنها فصل الدين عن الدولة، هذا الاضطراب فى فهم العلمانية شغل الساحة الثقافية العربية على مدار عقود.فكرة العلمانية ظهرت فى أوروبا فى القرن التاسع عشر، وبدأت تتضح فى القرن العشرين بشكل أفضل مما كان، وكانت قد ولدت من رحم المسيحية التى كانت الحاكم المُطلق ضمن مفهوم الحق الإلهى. الوضع فى الإسلام غير متطابق، فمنذ قامت الدولة فى عهد النبى محمد كان الاعتماد على الرؤية المدنية فى إدارة شئون الحُكم، وقال الرسول حديثه الشهير «أنتم أعلم بشئون دنياكم»، بمعنى أنه فصل قضايا الدنيا وما تقتضيه من قوانين وتشريعات عن ثوابت الدين الكلية. وعندما توفى الرسول جاء أبوبكر فلم يُسم نفسه خليفة الله ولكن خليفة رسول الله، أى خليفة الحاكم، ولم يكن هناك ما يمكن أن يسبب مشكلة. كذلك نجد أنه فى بدء تكون الدولة الإسلامية ظهر مفهوم مهم جدًا وما زال حيًا، وهو المقاصد العليا للأمة، وهذه المقاصد صار لها بُعد تشريعى.أما فى نهايات القرن العشرين ظهرت بعض النظريات التى تحدثت عن مفهوم الحاكمية لله، وهنا اضطرب الفهم الإسلامى، هل الحُكم بما أنزل الله يعنى إقامة الحدود التى ذُكرت فى القرآن أم أن هذا نوع من الترميز، وظهرت فى الوقت ذاته كذلك بعض الكتب الإسلامية مثل «جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب و«معالم فى الطريق» لسيد قطب، ومعهما بدأت موجة تطرف، ودعوات لأن يكون الإسلام هو التشريع حسب ما ورد فى السنة الصحيحة وقبلها فى القرآن الكريم، هذا الفهم كأنه يستعيد مفهوم الحق الإلهى فى الحكم، وهذا ما أحدث اضطرابات فى الساحة الفكرية والسياسية أيضًا.ما أفهمه أنا أن الناس لهم حق اختيار حياتهم وتشريعاتهم بما لا يتعارض مع المقاصد العليا للمجتمع، ونحن نرى أن الفكر الإسلامى واسع جدًا، وجدير بأن يكون فى اختلافه ثراء وغنى، ونرى دائمًا أن قوانين العالمية كانت تستفيد من فكرنا الإسلامى، القانون الفرنسى على سبيل المثال فيه الكثير من المذهب الحنفى والمالكى، ونحن عندما أخذنا من القانون الفرنسى رُدت بضاعتنا إلينا.ولا بد من فهم أن الاجتهادات التى ظهرت فى مفهوم العلمانية كانت متطرفة، فأنا لست مع مفهوم فصل الدين عن الدولة، ولكن ما أؤيده هو فصل الدين عن السلطة، وهناك فارق كبير. الدولة تتكون من أرض وشعب وسلطة فأنا مع فصل الدين عن السلطة وليس الشعب، لا يمكن فصل الدين عن الشعوب ولكن نفصله عن السلطة، وهذا حدث فى عصر الرسول عندما وضع وثيقة المدينة المنورة التى تعد أول دستور ووثيقة عيش مشترك بين كل المعتقدات، ويقول فى الحيثيات إن هؤلاء جميعًا أمة دون الناس، وعليهم أن يتبعوا القانون وألا يعتدى أحد على أحد.- تفسير مفهوم أو اصطلاح الحداثة على أنه قطيعة كاملة مع الماضى وهم.. لا يمكن لنا أن نجرى قطيعة مع الماضى فهو حى فى ثقافتنا وحياتنا اليومية فكيف نقيم قطيعة معه؟ نحن مع الحداثة والتجدد، وهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فى قوله «وأما بنعمة ربك فحدث»، أى جدد عيشك واجعله أفضل بما أتاك الله من نعمة وفضل. الحداثة أمر مطلوب ولكن لا يمكن القطيعة التامة مع الماضى.تلك الفكرة جاءت بالأساس من الثقافة الأوروبية للقطيعة مع الكنيسة، أما فى الإسلام نحن لا نقبل بذلك. صعب على الأمة العربية أن نقول القرآن من الماضى والحديث من الماضى فنقطع علاقتنا به، لأن هذه قيم ثابتة لا يمكن أن نجرى قطيعة معها، أما أن نُحدِّث عبر الإفادة من التطور العلمى والتكنولوجى فلا مشكلة فى ذلك. ما عدا ذلك يصبح قمعًا وإقصاءً وفرضًا قسريًا على الإنسان فيما يعتقد.من جهة أخرى، نجد أنه فى أوروبا حدثت ردات على هذا المفهوم، بل أنا كرجل يتابع الثقافة والفكر أرى أن هذا المفهوم وصل إلى ضلال، وأصبح يدعو إلى السخرية لأنه بعد أن تحدث فلاسفة الحداثة عنها قالوا الآن دخلنا فى عصر ما بعد الحداثة، الطريف أنهم دخلوا أيضًا فى مرحلة ما بعد بعد الحداثة، وها هو صراع الأيديولوجيات يستعيد حضوره فى العالم، وهذا أمر مريع.لماذا يطلب منى أن أعيش دون ماضى أو ذاكرة بينما هناك دول تقوم على المفاهيم التراثية أو على مفاهيم دينية؟ هناك دولة الآن فى الشرق الأوسط تسمى نفسها أرض الميعاد، أليس هذا تعبيرًا عن ذاكرة؟ يجب أن يكون لدينا العقل الراسخ، نريد إسلامًا مُنفتحًا على العالم وثقافة عربية قابلة للحياة ومتفاعلة مع معطيات الكون دون مساس بالثوابت الأساسية.- أرى أن الإسلام والعروبة وجهان لعملة واحدة، وليس مطلوبًا أن نكون جميعًا متشابهين، فهذا لم يكن مطروحًا حتى فى الدين. هناك هوية أساسية تربط الناس بعضهم ببعض، حتى فى المدينة المنورة ذاتها عندما توفى رسول الله كانت هناك مدرستان للفقه، مدرسة عبدالله بن عمر وعبدالله بن أبى بكر، فكان الناس يأخذون ما يتوافق معهم من رأى المدرستين. لا مشكلة فى التعدد المذهبى ما دُمنا متمسكين بالهوية العامة أو الرابطة بين جميع المسلمين، فهذا الاختلاف ثراء فى الثقافة العربية الإسلامية.- المظهر الأول فى الوقت الراهن نراه فى الهجوم الفارسى على ثقافتنا العربية والإسلامية. فعندما دخل حزب الله اللبنانى إلى سوريا، ليُناصر بشار الأسد والنظام السورى تفهمنا ذلك التحالف، لكن ما لم نفهمه هو الزج باسم «الحسين» وطلب الثأر له فى هذا الموقف، هذه الثقافة هدّامة تنبش التاريخ وأحقاده، ذات مرة قلت لأحد قادة حزب الله إذا السيد نصرالله يعرف من الذى قتل الحسين، وما زال فى الشام يعطينا اسمه ونُسلمه له ونُنهى القصة، هؤلاء يودون إعادتنا إلى دول ثيوقراطية.المظهر الثانى للغزو الفكرى نراه فى نشر فكرة النيوليبرالية، التى تسرى الآن فى الوطن العربى، المفارقة التى أدهشتنى أن اليسار العربى الذى تمسك على مدار القرن العشرين بمبادئ رفض الإمبريالية والرأسمالية والدفاع عن حقوق الإنسان، عندما وقع الامتحان فى الثورات العربية وقف مع الديكتاتورية، بدلًا من أن يؤيد مطالب الشعب، وقفوا مع إبادته بالكيماوى والبراميل فى وقائع مفجعة شهدناها فى سوريا.هناك أيضًا شىء آخر، وهو قوانين المثلية الجنسية. أنا ضد نشر قوانين المثلية فى العالم، وأعتبر ذلك غزوًا فكريًا، إذا وافقنا على هذه القوانين وتزوج الرجال من الرجال والنساء من النساء ستفنى البشرية، ومن المؤسف أن برلمانات العالم تجتمع لمناقشة تلك القوانين، حتى القوانين الجندرية كلها اختراق فكرى، نحن مع وحدة الأسرة واستقرارها.- منذ أن انهارت الدولة العثمانية دخلت الأمة التى كانت تتبع تلك الدولة فى صراعات الهوية. فى مرحلة ما نجد فى مصر مثلًا حديث كبار المثقفين عن الهوية الفرعونية لمصر، وجاءت مطالب أخرى لأن تكون إسلامية، وكذلك الهوية القومية فى عهد عبدالناصر، وفى سوريا ظهرت أفكار حول الهوية الفينيقية وهوية القومية السورية.هذه الصراعات شغلت الأمة العربية مائة عام على الأقل، وعندما قامت الثورات العربية ظهرت قوى عقائدية لدى الشعوب، وبالتالى وقف العالم كله خلفها، وبدأ يُشوِّه الإسلام، لأن العالم الغربى خشى من صحوة إسلامية، وأسس داعش والنُصرة وكذلك الجماعات الشيعية مثل «الزينبيون» و«الفاطميون»، وهذا التطرف على الضفتين خطير على الأمة لأننا وسطيون بالأساس.- لى وجهة نظر خاصة، أرى أن المتطرفين الذين ظهروا فى السنوات الأخيرة من صناعة الأجهزة الأمنية فى العالم. كما تلاحظين، عندما انتهى «داعش» جاءت بعض أمم العالم لتتسلم مواطنيها، ووجدنا الكثير منهم من إيران على سبيل المثال، اكتظت منطقتنا بهؤلاء الذين ليسوا من الإسلام فى شىء.- لا، ليس غربيًا فقط. الخطر كله جاء من الشرق. هذا الإرهاب كله بدأ مع ظهور «القرامطة» فى التاريخ الإسلامى، عندما قال «القرمطى»: إن الله يخلق عباده وأنا أفنيهم وسرق الحجر الأسود، بدأت حركات الإسلام السياسى منذ ذلك الحين واستمرت عبر التاريخ، والآن يأتينا من إيران التى هى ينبوع الإرهاب ومصدره. أنت الآن ترين أنها تمد أذرعها إلى العراق وسوريا واليمن.- نعم، لست مع حركة الإخوان بالتأكيد، آن لها أن تراجع نفسها فيما فعلته، كما قامت حركات كثيرة فى السياق الإسلامى بمراجعات، على هذه الجماعة أن تعى أنها لا تصلح للحكم، فالحكم يحتاج لرجال دولة وليس رجال دين، والحاكم يكون مسئولًا عن الدولة بالأساس. انظرى ما يحدث فى الشمال السورى فى مدينتى «إدلب»، فى الوقت الذى تقتل فيه الطائرات الناس فى المخيمات، نجد الإسلاميين يتحدثون عن جواز المسح على الجوارب أو ما الذى يظهر من الشعر، هذا جنون. أنا مع حياة متوازنة مفتوحة للجميع.- للأسف حتى الذين يتحدثون عن الحداثة والعلمانية ما زالوا يتشبثون بالأصولية. الفكر الصهيونى كله قائم على هذا، نجد أن شخصًا مثل نتنياهو وهو علمانى يعلن أن هدفه الأساسى هو إعلان يهودية دولة إسرائيل، وكذلك نجد فى المسيحية والإسلام.كتبت مقالًا يطرح هذا منذ عشرين سنة، والآن ترين أن رؤيتى صائبة، وأنها بالفعل تحكم المستقبل. يجب أن نترك كل تلك الأصوليات. نحن نحيا فى عالم حقوق إنسان، وهذه الحقوق تتناسب مع أفكارنا وثقافتنا.- المشكلة أن ثمة حالة من التناقض تعيشها المجتمعات العربية، فهى تدعو لشىء وتمارس شيئًا آخر، قلت إن البشرية أصدرت بيان حقوق الإنسان، ولكن لا أحد يعمل به، كما ترين الأمم المتحدة تقف متفرجة على ملايين البشر الذين يموتون، وحينما تُصدِر قرارًا يكون هناك من يعترض ولا يتم التوصل لاتفاق، أنا مع إعادة النظر فى ميثاق الأمم المتحدة وكل تشكيلاته، فلا بد أن تضم الأمم المتحدة تشكيلًا جديدًا يضم دولًا كبرى ظهرت فى هذه المرحلة.. لا سيما وأن العالم تغيّر عمَّا كان عليه الوضع فى العام ١٩٤٥.- برأيى نهض العرب فى الثورات العربية، ولكنهم فشلوا لنتصور أن هذه الثورات العربية حققت نجاحًا وانتصارًا وتغيرت النظم العربية، ربما كانت لدينا أجيال شابة تصنع مستقبلًا للأمم، للأسف كل القوى الكبرى تكالبت على هذه الأمة حتى لا تنهض وهذا أمر مفجع. أرى الآن أننا خسرنا الجولة الأولى من الربيع العربى، هذا ما نراه فى سوريا التى هرعت فيها روسيا وإيران لتقاتل عشر سنوات، لكى لا ينجح السوريون للوصول إلى حريتهم، وكذلك فى اليمن التى هرعت إيران لنشر الحوثيين كى تمنع اليمن من الوصول إلى حريتها، وما الذى لدى إيران سوى الأصوليات؟- أنا مع مفاهيم ربما تبدو بسيطة جدًا، حرية الاعتقاد والتعبير وحرية اختيار شكل الحياة، أنا مع الحرية المسئولة وليست المطلقة، لست مع حرية انتهاك قيم المجتمع، ولكن الحرية التى يحددها القانون وتنطلق من الدستور وحرية التعبير بما لا يسىء للآخرين. الحرية تصنع إبداعًا وتتيح تصليح الخطأ وتمنح الجرأة فى النقد وتصنع ديمقراطية، كما تعين الحاكم على أن يرى عيوبه. الحرية تولد الديمقراطية والاحتكام إلى الحكم المدنى، والقانون يستمد الكثير من أفكاره من كل التشريعات التى تتلاقى عند الصواب.- لا يمكن للسياسى أن ينجح فى عمله دون أن يكون مثقفًا، جزء كبير من مشكلاتنا فى القرن العشرين كانت فى وجود حُكام دون تربية ثقافية، يجب أن يكون كل سياسى مثقفًا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل مثقف سياسيًا، فهناك العديد من الكتاب والشعراء والفلاسفة المميزين، لكنهم لا يصلحون بالضرورة للحكم أو العمل السياسى، بالتالى العلاقة ليست جدلية تمامًا بين الثقافة والسياسة.- هؤلاء هم من يُضيّعون ثقافتهم، كيف يُمكن أن يكون الإسلام دين عنف وقد انطلق الدين كله من العفو الكريم لرسول الله حينما دخل مكة، فقال «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وعندما حاصروه لم يعاقب أحدًا. الإسلام أقر مكارم الأخلاق ولا يدعو إلى العنف سوى فى حالة واحدة، حينما يكون ثمة اعتداء، حينذاك نحتاج للقوة، وكذلك فبعض الآيات التى تحض على القتل فى القرآن مرتبطة بسياقات تاريخية ماضية، فالحرية هى القضية الرئيسية فى الإسلام.