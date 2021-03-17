رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط: مستعدون للموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:44 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
طباعة
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.

ونوهت محافظ دمياط إلى أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة ال ١٧ والتى ستبدأ يوم السبت القادم الموافق ٢٠ مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظًا على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.

موضوعات متعلقة

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط يتابع إنشاء 37 مدرسة جديدة بـ183.6 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ناشرون: اللجوء للحلول البديلة للمشاركة في معارض الكتاب

مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة