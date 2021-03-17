محافظ دمياط: مستعدون للموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.ونوهت محافظ دمياط إلى أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة ال ١٧ والتى ستبدأ يوم السبت القادم الموافق ٢٠ مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظًا على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل.وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.