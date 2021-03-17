مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية عبر مطار القاهرة.. غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير ٤٩ رحلة جوية عبر مطار القاهرة غدا الخميس، بمعدل ٢٩ رحلة دولية إلى "بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج"، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٥ رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٠٨٢ راكبا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.