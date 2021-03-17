ضبط عصابة هتك عرض الأطفال في أطفيح

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من ضبط عصابة، لاستدراج الأطفال بدعوى التنزه وتعليم الصيد لهتك عرضهم بالمناطق الزراعية في مركز أطفيح.كانت قد تعددت البلاغات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من المواطنين تفيد بقيام 3 أشخاص بهتك عرض أطفالهم بعد استدراج المتهمين لهم بدعوى التنزه وتعليم الصيد بإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز.تم إخطار اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على الفور أمر بتشكيل فريق بحث للتحري عن البلاغات وسرعة ضبط المتهمين.وبإعداد الأكمنة اللازم نجح رجال المباحث في أطفيح في القبض على متهمين اثنين وجار ملاحقة آخر هارب.تم إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.