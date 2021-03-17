مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بسوهاج يوم ثقافى وفنى ترفيهي لأطفال المدارس المجتمعية بمركز دار السلام مجمع الكرنك.تضمن اليوم عروض وسائل تعليمية لتعليم السلوك الصحيح وعروض مسرح عرائس، وعروض فانوس سحرى، ومسابقة معلومات عامة، واختتمت بتوزيع جوائز للفريق الفائز ومجلة قطر الندى، إضافة إلى ورشة فن تشكيلي من ورق الفون والكانسون، بجانب عقد ندوة ثقافية بعنوان "حقوق الانسان في القانون" تحدث خلالها الدكتور محمد عمر أبو ضيف عن حقوق الإنسان.نظم بيت ثقافة المراغة ورشة نادي العلوم تحدث خلالها السيد أحمد بخيت عن مخاطر الكهرباء وكيفية الوقاية منها باستخدام الأشياء العازلة، كما ناقش قصر ثقافة سوهاج كتاب بعنوان "الإسلام دين التسامح" من تأليف الدكتور أحمد عمر هاشم وقام بعرض الكتاب ومناقشته الدكتور أحمد حمد رمضان حيث تحدث عن سماحة الدين الإسلامي وأنه دين يسر ويدعو إلى الإخاء بين الناس ولا يفرق بينهم.أعد مركز ثقافة طفل طهطا ندوة ثقافية بعنوان "حقوق المرأة في القانون المصري" تحدث خلالها أحمد قاعود المحامي عن حقوق المرأة والتي وضعها المشرع المصري، وبمناسبة اليوم العالمى للمرأة عقدت محاضرة تثقيف علمى بعنوان "مخاطر الزيادة السكانية" بدار سلامة عبدالله لرعاية الأم والطفل حاضرتها د. زاهية الطيب، تحدثت عن مخاطر الزيادة السكانية على الأم من حيث الصحة والرعاية كذلك انها تؤثر سلبا على الأبناء والوطن.وعقد الفرع ندوة بعنوان "ختان الإناث" تحدث خلالها الدكتور الفنجري أحمد، الدكتورة مديحة شعبان عن قضية الختان بالنسبة للإناث وما تأثر به على الأنثى من الناحية الطبية والعلمية وكذلك النفسية.