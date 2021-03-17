قريبًا.. شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن في القاهرة

يزور القاهرة، أوائل الشهر المقبل، شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن، بحسب مصادر ثقافية مطلعة لـ «الدستور».يعد أمين الرحمن المولود في دكا ببنجلاديش 1966 وتخرج في كلية الصيدلة، وهو أحد من أبرز وأشهر شعراء بنجلاديش ونشرت له 6 مجموعات شعرية في بنجلاديش، وترجمت أعماله لأكثر خمس وعشرين لغة.ولأمين الرحمن 4 مجموعات شعرية مترجمة إلى اللغة الانجليزية و3 إلى الأسبانية ثم إلى الألمانية، اليابانية، المنغولية، الصينية، الباهاسا، مالاوي والروسية إلى جانب كونه من أهم وأبرز شعراء بنجلاديش له العديد من الكتابات النقدية والنتثرية، بجوار عمله بالترجمة فقد العديد من الأعمال الإبداعية في مجالات الشعر والقصة.من أهم وأبرز الجوائز التي تحصل عليها "أمين الرحمن" منها "بالميدالية الذهبية لجائزة جنكيز خان (2006)، جائزة حصان السماء (2015) في منغوليا، فاز بجائزة نوميرا العالمية في الأدب عام 2016 في منغوليا، جائزة الأسهامات في الشعر العالمي 2016 من تايوان.