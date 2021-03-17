بعد الإساءة لبوتين.. روسيا تستدعي سفيرها من الولايات المتحدة

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، سفير موسكو لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف؛ للتشاور على ضوء تدهور العلاقات بين البلدين.وقالت الخارجية الروسية في بيانها مساء اليوم إنه سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "قاتل" وسيواجه عواقب بسبب سعي موسكو للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.