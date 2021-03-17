بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وجامعة طنطا لدعم الأنشطة الطلابية

وقع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، ‏مساء اليوم، بروتوكول تعاون مشترك في مجال دعم ورعاية الأنشطة الطلابية.وأفاد محافظة الغربية، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون وتحقيق الشراكة بين المحافظة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالغربية وجامعة طنطا لتطوير الخدمات في مجالات دعم الأنشطة الرياضية للطلاب، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.وقال رئيس جامعة طنطا، إن البروتوكول يتواكب وتطورات العصر، بهدف خلق جيل متميز رياضيًا من أبنائنا الطلاب، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه ممارسة الأنشطة الرياضية، التي تشكل مصدرًا أساسيًا لصناعة الأبطال.‏جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وأحمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية.