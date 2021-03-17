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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: توسيع العقوبات الأمريكية ضدنا لا يخدم تطبيع العلاقات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:20 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
عبير سليم
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انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال ريابكوف: "هذا النهج بالطبع لا يضيف فرصا لتطبيع العلاقات​​​. ولذلك تقع المسؤولية عن المزيد من التدهور في العلاقات الروسية الأمريكية، في كل الأحوال، بالكامل على عاتق الولايات المتحدة، دون أدنى شك".

وسابقا، ذكر ريابكوف في تعليقه على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول تدخل روسي مزعوم بالانتخابات عام 2020 والتهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة، أن هذه الممارسات أصبحت روتينية بالنسبة لواشنطن، مؤكدا أن الاستنتاجات التي جاءت في التقرير "لا أساس لها".

وكشف تقرير استخباراتي أمريكي، رفعت عنه السرية، أمس الثلاثاء، أن قوى خارجية من ضمنها روسيا، حاولت التأثير على سير الانتخابات الأمريكية، وكان هدفها "تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن تضيف روسيا إلى قائمة الدول التي يحظر معها تصدير واستيراد الأسلحة بشكل كامل.

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