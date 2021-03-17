السودان يحدد شروط التفاوض مع إثيوبيا بشأن الفشقة

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، أنهم لن يتفاوضوا مع إثيوبيا ما لم تعترف بأن أراضي الفشقة سودانية، مشددا على التزام القوات المسلحة الكامل بحماية خيارات الشعب السوداني وثورته المجيدة.جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام ضباط وضباط صف وجنود وحدات منطقة أم درمان العسكرية بسلاح المهندسين، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية للبلاد مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات، حسب بيان لإدارة الإعلام العسكري بالجيش السوداني.وحث البرهان القوي السياسية بالإسراع في إكمال هياكل الحكم والمجلس التشريعي تنفيذًا لمطلوبات التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن المكون العسكري يعمل بتعاون وتنسيق تام مع جميع القوي السياسية للوطن ووحدته.وأكد البرهان تعليقا على ما يجري بالحدود الشرقية مع إثيوبيا أن القوات المسلحة أعادت الانفتاح في الأراضي السودانية، وما لم يحصل اعتراف من الجانب الأثيوبي بأن هذه الأراضي سودانية وتم وضع العلامات لن تتفاوض الخرطوم مع أي جهة.وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أنه سيطالبون دائما القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية.