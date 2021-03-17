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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بالخرطوم يبحث مع وزير الاستثمار السودانى فرص التعاون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:44 م
الدكتور الهادي محمد
الدكتور الهادي محمد إبراهيم
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بحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، مع السفير المصري في السودان حسام عيسى، مجالات التعاون في القطاع الاستثماري بين البلدين.

واستعرض وزير الاستثمار السوداني، الإمكانات الكبيرة التي تذخر بها بلاده والموارد الطبعية فضلا عن البيئة الاستثمارية المحفزة، كما تطرق إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر الأسبوع الماضي، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، باعتبارها زيارة وضعت أساسا لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأكد ضرورة التبادل السلعي، وإقامة مشروعات تنمية متبادلة لما لها من منافع للبلدين، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور العلاقات بين البلدين بإحداث طفرة كبيرة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف وزير الاستثمار السوداني، أن قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية ودليل المستثمر وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيكون جاهزا خلال الأيام القادمة وسيوزع في كل السفارات مع إعطاء الأولوية للسفارات العربية.

من جانبه، أكد السفير المصري في السودان استعداد مصر لإكمال مشروع الربط الكهربائي، مستعرضا موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، الذي يستهدف نقل قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات، وذلك بإتمام المرحلة الثالثة.

وأكد وقوف مصر مع السودان لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن السودان لديه كافة الإمكانات للتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.

ونوه السفير حسام عيسى، بتعاون مصر مع السودان في مجال التدريب، الذي ستتكفل به مصر مجانا، مستعرضا المعوقات التي تعترض الاستثمارات المصرية بالسودان، خاصة مشروع المدينة الصناعية في منطقة الجيلي، شمال الخرطوم، والمجمع التجاري.

وأكد السفير المصري، استعداد مصر لتمويل المدنية الصناعية برأسمال مصري للمساهمة في إحداث التنمية في السودان.

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