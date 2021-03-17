رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم





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- يا ست الحبايب النظرة في وشك دواء ولا يهمنا كورونا ولا وباء.

- أنا بعيد عنك يا أمي لكن صورتك في قلبي تنسيني همي.

- يا أغلي حب في حياتي وأجمل كلمة نطقها لساني يا امي.

- كل يوم يمر معكي أمي فهو عيد ليا، كل عام وأنتي بخير.

- كل عام وكل أم بخير وسعادة، والسلام والرحمة على كل أم حية أو ميته السلام على تلك القلوب النابضه حبًا.

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رسائل واتس آب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة الرسائل لتهنئة الأم، ويمثل عيد الأم مناسبة من عادات وتقاليد الشعب المصري، التي تعود عليه أبناء الشعب المصري، وغيره من الشعوب العربية، وأيضًا الشعوب الأجنبية، وإجازة عيد الأم غير رسمية، ولكنها ضمن الأعياد السنوية المصرية، ولا تمنحها الدولة المصرية إجازة للموظفين والعاملين بالقطاع الإداري للدولة، يجهز كافة أبناء الشعب المصري كافة الهدايا استعدادا للاحتفال بتلك اليوم، ويتعرف المواطنين خلال التقرير على كل رسائل واتساب وفيس بوك، التي يرسالها الأبناء للأمهات بمناسبة عيد الأم، المقرر له خلال الفترة المقبلة.لديكم كافة المعلومات عن رسائل واتساب وفيس بوك لتهنئة الأمهات في عيدهم السنوي، ولديكم التفاصيل كما هو موضح بالآتي:- عيد سعيد يا امي عيد ميلاد سعيد يا أغلى ماما.- رب اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.- أمي يا أغلى ما في الكون يومك احلى وأجمل يوم يجمعنا كلنا حوليكى.- كل سنة وأنتي طيبة يا أمي، عيد سعيد عليكي يا ست الحبايب.- أمي لا يكفيكي يوم ولا شهر ولا سنين كل عام وانتي كدقات قلبي لا تفاقني.- يا ست الحبايب عايز كل لحظة عليكي تعدي لكن اللي منعني الفيروس المعدي.