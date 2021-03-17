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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أشهرها خين إفران.. ألحان قبطية تقال في قداس عيد البابا شنودة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:09 م
البابا شنودة
البابا شنودة
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الأربعاء، بذكرى رحيل كل من البابا السابق شنودة الثالث، والقمص فلتاؤوس أحد رُهبان دير السيدة العذراء مريم، للرهبان الاقباط الارثوذكس، الشهير بدير السريان.

وقال المرتل سيرافيم عجبان، لـ«الدستور»، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خصصت ألحان لتماجيد قديسيها، تقال في اوقات المدائح، والتماجيد، وفي الفترة التي تعقب قراءة السنكسار الكنسي في القداس الالهي.

أشار عجبان إلى أن هناك الحان متعددة تقال للبابا شنودة الثالث والقمص فلتاؤوس السرياني، في 17 مارس، مثل لحن سينا اتشو والذي يقال للسيدة العذراء ويعني بالعربية:"كثيرة هي عجائبك وعال هو مجدك يا فخر جميع العذارى مريم الحمامة الحسنة".

أوضح عجبان أن هناك الحان قبطية اخرى مثل خين افران وهو اشهر الحان التماجيد، والذي يقال على وزنه تماجيد متعددة مثل اكاليل منذ هب، وتعالوا يا شعب المسيح، ورتل يا داوود.

يأتي بجانب الحان راشي ني، واكسماروؤوت، وذيفتيه بانتيس، وابؤرو انتى تي هيريني، وهو لحن يا ملك السلام احد الالحان الذي يحفظها الاقباط عن ظهر قلب، بنغمتيه المفرحة والحزينة.

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