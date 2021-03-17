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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سر العلاقة القوية بين البابا شنودة ودير الأنبا بيشوي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:08 م
البابا شنودة
البابا شنودة
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، بذكرى رحيل كل من البابا المتنيح شنودة الثالث، والقمص فلتاؤوس أحد رُهبان دير السيدة العذراء مريم، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، الشهير بدير السريان.

وقال الأكليركي بيترا نسيم، أحد الذين لازموا البابا شنودة الثالث يعتبر دير الأنبا بيشوي العامر، للرهبان الأقباط الأرثوذكس كلمة سر في حياة البابا الراحل شنودة الثالث، فقد أحبه البابا حبًا جمًا حتى طلب ان يدفن به.

وأوضح أنه كان دائمًا ما يقضي البابا شنودة بدير الانبا بيشوي العيد، حتى أن الأقباط اعتادوا في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، على أن بابا الكنيسة يقضي العيد في دير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس، والذي بدأ البابا شنودة الثالث في الاهتمام به وتعميره وكتب وصيته أن يدفن به، كما أكمل المسيرة البابا الحالي تواضروس الثاني.

أضاف نسيم، لـ«الدستور»، أن البابا شنودة حرص على عمل مقرا باباويًا في الدير، الذي كان يزوره اسبوعيًا فكان يقضي خلوته الاسبوعية بالدير بشكل اسبوعي.

وتابع:"كما قام البابا شنودة الثالث، بحركة تجديد واسعة للدير، فقد أمر بتجديد القلالي، وأعاد ترميم بئر الماء الذي غسل فيه البربر سيوفهم بعد أن قتلوا شيوخ شهيت التسعة والأربعون، كما أضاف للدير قرابة 300 فدان من الصحراء المحيطة به لأجل استصلاحها، بالإضافة إلى القلاية البطريركية الخاصة به، وأمر كذلك بإدخال الكهرباء للدير".

يُذكر أنه قد تم طبخ وإعداد زيت الميرون في الدير خمس مرات من سبعة في عهد البابا شنودة، وذلك في أعوام 1981 و1987 و1990 و1995 و2008 في عهده، لتوزيعه على الكنائس القبطية في مصر وخارجها.

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