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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المنازل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:37 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات بالعام الدراسي الحالي للشهادة الثانوية، لطلاب المنازل (مستجد راسب).

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المنازل

وأعلنت الوزارة، أن يتم التقدم للامتحانات، عن طريق الاستمارة الالكترونية للحساب الموحد أولًا وطباعتها ألوان وليس أبيض وأسود، ويمكن للطلاب التسجيل للاستمارة على الرابط التالي من هنا : https:moe-register.emis.gov.eg

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رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021 (dostor.org)

وشددت الوزارة على قيام الطالب بتسديد رسوم الامتحانات بالبريد استعدادًا للتقدم، وتابعت أنه بناء على التسجيل سوف يتم إدراج الاسم بالبريد أتوماتيكيا للسداد رسوم الامتحانات.

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