رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المنازل وأعلنت الوزارة، أن يتم التقدم للامتحانات، عن طريق الاستمارة الالكترونية للحساب الموحد أولًا وطباعتها ألوان وليس أبيض وأسود، ويمكن للطلاب التسجيل للاستمارة على الرابط التالي من هنا : https:moe-register.emis.gov.eg



تابع أيضاً: وأعلنت الوزارة، أن يتم التقدم للامتحانات، عن طريق الاستمارة الالكترونية للحساب الموحد أولًا وطباعتها ألوان وليس أبيض وأسود، ويمكن للطلاب التسجيل للاستمارة على الرابط التالي من هنا :





رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021 (dostor.org)



وشددت الوزارة على قيام الطالب بتسديد رسوم الامتحانات بالبريد استعدادًا للتقدم، وتابعت أنه بناء على التسجيل سوف يتم إدراج الاسم بالبريد أتوماتيكيا للسداد رسوم الامتحانات.

وشددت الوزارة على قيام الطالب بتسديد رسوم الامتحانات بالبريد استعدادًا للتقدم، وتابعت أنه بناء على التسجيل سوف يتم إدراج الاسم بالبريد أتوماتيكيا للسداد رسوم الامتحانات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات بالعام الدراسي الحالي للشهادة الثانوية، لطلاب المنازل (مستجد راسب).