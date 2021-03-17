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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

واعظ كاثوليكي: الكنيسة تدعو الشباب للاقتداء بالبابا شنودة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:07 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الأربعاء، بذكرى رحيل كل من البابا السابق شنودة الثالث، والقمص فلتاؤوس أحد رُهبان دير السيدة العذراء مريم، للرهبان الاقباط الارثوذكس، الشهير بدير السريان.

وقال الواعظ عماد عزت من الكنيسة الكاثوليكية، إن البابا الراحل شنودة الثالث، يعتبر قدوة للشباب المصري بأجمعه، لانه حينما لاحظ موهبته لم يتجه بها الى الدنيا كمثال الشباب حينها، بل اتجه بها الى الله.

أشار عزت إلى أن البابا شنودة أعلن في لقاءات متعددة أنه توجه بموهبته إلى الله، لأنه صاحب الفضل فيها وهو الذي رزقه اياها وكان من الطبيعي ان يتجه به اليها، موضحًا انه كتب اشعار غير دينية الا انها لم تكن رومانسية وعاطفية وماشابه بل كتب اشعار فكاهية تعبر عن احوال الطلبة من جيله مثل" حاجة غريبة" وهي قصيدة زجلية عن صعوبة مادة الجغرافيا.

وتابع "كما كتب البابا شنودة قصيدة واب انت لينعي بها استاذه الارشذياكون حبيب جرجس، وكانت اشعاره بها بصمة دينية تحمل روح التقوي والورع والخشوع، ولا تحمل طيش الشباب، لذلك فإن الكنيسة دائما ما تدعو شبابها للالتزام بتلك الروح المسيحية على غرار البابا شنودة بدلا من الاتجاه للدنيا والاغاني والمهرجانات التي يشهدها الشارع المصري حاليا".

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