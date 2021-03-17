باحث كنسي: لهذه الأسباب كنائس البابا شنودة «قليلة»

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الأربعاء، بذكرى رحيل كل من البابا السابق شنودة الثالث، والقمص فلتاؤوس أحد رُهبان دير السيدة العذراء مريم، للرهبان الاقباط الارثوذكس، الشهير بدير السريان.قال الشماس نعيم ابراهيم، المتخصص في الطقس الكنسي، الحاصل على دبلوم معهد الرعاية قسم "حياة كنسية"، إنه إلى الآن لا كنائس كثيرة بنيت باسم البابا شنودة، نظرا لقصر مدة الرحيل، اضافة الى عدم بناء كنائس كثيرة في تلك المدة، وايضا عدم مرور 40 عاما على الرحيل للاعتراف بقداسته بشكل مجمعي.أضاف إبراهيم، لـ«الدستور»، أن هناك كنيستين الأولى تتبع ايبارشية حلوان والمعصرة وتقع تحديدا في منطقة زهور مدينة 15 مايو، بينما الثانية تتبع ايبارشية شبرا الخيمة وتقع تحديدا في شارع الشعراوي، لافتًا إلى أنه إلى الآن، لم تبنَ أي كنائس على اسم القمص فلتاؤوس السرياني.