انطلاق فعاليات أكبر مؤتمر طبي للأطفال بجامعة أسوان (صور)

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات أهم وأكبر مؤتمرات طب الأطفال على مستوى الجمهورية الذي تستضيفه جامعة أسوان تحت عنوان ( Back to Basics in Pediatrics).وأكد الدكتور أحمد غلاب أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش أهم وأحدث ما توصلت اليه العلوم على مستوى العالم وذلك بحضور نخبة من أساتذة طب الأطفال من الجامعات المختلفة داخل وخارج مصر والذي بدوره يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين الأطباء كبارهم وصغارهم، ويأتي ذلك في إطار تبادل الخبرات الطبية في هذا التخصص الدقيق بين كبار الأطباء وشباب الأطباء.وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن لا شك أن مؤتمر مؤتمر طب الأطفال قد حظي بأعلى درجات التنظيم ضمن فريق متخصص وأحدث طرق لعرض المعلومات بطريقة فعالة و جذابة ومما يزيد المؤتمر تميزََا هو ورش العمل المُلحقة به والتي ما هي إلا خلاصة خبرات الأطباء الكبار في تخصص طب الأطفال ونقلها إلي شباب الأطباء.جاء ذلك في إطار انطلاق، اليوم فاعليات أهم وأكبر مؤتمر طب الأطفال بمدينة أسوان، الذي تستضيفه جامعة أسوان تحت عنوان ( Back to Basics in Pediatrics).وأشار الدكتور بهاء الهوري، رئيس قسم الاطفال، ومقرر المؤتمر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للواجهة فيروس كورونا والتي تتبعها الدولة والتي يتمثل بعضها في الآتي كالتباعد الاجتماعي بين الحضور بمسافة لا تقل عن 1 متر بين مقاعد الحضور أو في الطرقات وداخل الفندق، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والاقنعة الراقية طوال فترة المؤتمر فضلا عن استخدام المطهرات المختلفة والكحول بطريقة مستمرة.واستكمل كذلك توافر أجهزة قياس درجات الحرارة وذلك بطريقة مستمرة ودورية أيضََا طوال فترة المؤتمر داخل الفندق، وذلك تنفيذ المعلومات الواردة إلينا من الجهات المختصة بتنظيم المؤتمرات على مستوى الجمهورية والتي تتعلق بالأحداث الراهنة لفيروس كورونا المستجد.ولفت أنه تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات بحيث يتثني لكل مجموعة الحضور يوم واحد فقط في الفندق، بينما يمكنها متابعة أحداث المؤتمر الشيقة عن طريق البث الحي على محركات البحث المختلفة، العديد من الأساتذة المتخصصين.