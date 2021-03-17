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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«خماسي القابضة للمطارات» يقترب من التأهل لبطولة الجمهورية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:03 م
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس
فاتن غلاب
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اقترب فريق كرة القدم الخماسية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من تحقيق إنجاز رياضي غير مسبوق في تاريخ الشركة بالمشاركة ببطولة الجمهورية للكرة الخماسية للشركات التي تقام كل عام بمدينة بورسعيد، بعد تغلبه اليوم على فريق شركة فايزر للأدوية بنتيجة ٥٢ في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية، وبهذا الفوز الكبير أصبح فريق القابضة للمطارات على بعد مباراة واحدة من أجل حسم التأهل والمشاركة في بطولة الجمهورية للشركات هذا العام.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأداء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والقائمين على لجنة النشاط الرياضي بالشركة القابضة برئاسة المحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير اللجنة، متمنيا لهم التوفيق في مباراتهم القادمة من أجل حسم التأهل والتمثيل المشرف لاسم الشركة القابضة للمطارات في بطولة الجمهورية.

وكان المهندس محمد سعيد محروس قد قام بتكريم الفريق في بداية الموسم لتحقيقه إنجازا رياضيا كبيرا بصعوده لدوري الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية للشركات لأول مرة في تاريخ الشركة، ووجه محروس حينها بتقديم الدعم اللازم للفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج.

ويتولى فريق القابضة للمطارات جهاز فني وإداري متميز وعلى رأسه محمد عبد اللطيف مدير فني وأيمن فوزي مدرب وحسن على إداري، ومجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة وهم: حمد صالح ومحمود مجدي ريشه ومحمود عبد الباسط ووائل شيتوس وكريم مسعد وحازم شوله وإسلام ياقوت وإسلام السيد وأحمد حمدي ومحمد منير ومحمد عصام ومحمد حسن عبد الصادق ومحمد رفاعي.

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