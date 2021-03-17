الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن مواصلة جهود السيطرة على حريق شب منذ قليل بالشدة الخشبية بمشروع محور ديروط العلوى على النيل الذى يجرى تنفيذه لربط الطرق شرق وغرب النيل.كما انتقل المحافظ إلى مكان الحريق لمتابعة جهود الحماية المدنية والإطفاء فى السيطرة على الحريق ومواجهة تداعيات الحادث الذى لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بورود بلاغ من محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، يفيد حدوث حريق بالشدة الخشبية لسطح كوبري محور ديروط الجاري إنشاؤه لربط شرق وغرب النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق للتعامل مع النيران والسيطرة عليها، كما جرى إخلاء الموقع من العمال وفرض كردون أمني حول منطقة الحريق حتى يجري السيطرة على الحريق.وأشار محافظ أسيوط إلى الاستعانة بـ4 سيارات إطفاء و2 ماكينة شفط وضخ مياه حديثة و2 عبارة نيلية لنقل المعدات وماكينات شفط المياه، كما جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف من الجانبين الشرقي والغربي تحسبًا لوجود أي إصابات أثناء عمليات الإطفاء.