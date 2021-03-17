«هلال»: الطاقة المتجددة تساهم بـ20% من استهلاك مصر

قال المهندس محمد حلمي هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الطاقة المتجددة، نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الكهرباء التي تنتج من ألواح الطاقة الشمسية أرخص من الكهرباء العادية.وأضاف هلال لـ"الدستور"، أن هناك تطورا كبيرا حدث في الطاقات خلال الـ5 سنوات الماضية، أدى إلى تراجع أسعار الكهرباء التي تنتج من الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن مصر بدأت في توطين الطاقة المتجددة، حيث كان لدينا التزام أن 2022 نستخدم 20% من الطاقة المتجددة، واستطعنا نوفي بالالتزام في 2020 قبل الموعد المحدد بعامين.وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الطاقة المتجددة، نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هناك التزام آخر بأن نصل لـ 42% من استخدام الطاقة المتجددة في عام 2035، مؤكدًا أننا سنصل إلى هذه النسبة قبل العام المحدد لها بفضل التطور الكبير التي تشهده مصر خلال الفترة الحالية.