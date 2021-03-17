وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك متابعة لتطبيق معايير السلامة والأمان لمرضى المحافظة، مضيفا أن إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية في تدبير اعتمادات مالية بقيمة مليون و275 ألف جنيه من وزارة الصحة لصالح إنشاء سقف خرساني بالدور الأخير لمستشفى رأس البر المركزى.وأضاف عبد الجواد في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاعتماد المالي المذكور، يعزز قدرة المبنى وملائمته للمعايير الإنشائية، وسيتم التنفيذ خلال الفترة القادمة.