الثلاثاء.. «عمرك حلم مش للصيد» بمركز الاستقلال الثقافي

يستضيف مركز الاستقلال الثقافي الشاعر والناقد محمد على العزب لمناقشة ديوانه "حلمك عمر مش للصيد"، ويناقش الديوان الناقد والاكاديمى جمال العسكري، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري.والشاعر والناقد محمد على العزب له العديد من الأمال الإبداعية والنقدية منها ديوان "أوراق خريف العشق " وديوان "بعلم الوصول عمرك مش للصيد ومن الأعمال النقدية قراءات في شعرية النص.تحصل محمد على عزب على العديد من الجوائز منها قصيدة العامية المسابقة المركزية هيئة قصور الثقافة عام 2002، وجائزة أحمد فؤاد نجم فرع النقد عن كتابه "عن تحولات الشعر العامي بين التراث والمعاصرة".