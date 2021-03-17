ضبط مصنع كمامات غير مرخص فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية - كائن بدائرة مركز شرطة السادات، لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص من الجهات المختصة" واستخدام علامة تجارية مقلدة وخامات غير مطابقة للمواصفات الصحية.وعثر بداخل المصنع على (مليون) كمامة معدة ومجهزة للبيع، (800 ألف) كمامة تحت التصنيع، (طن) أستك أذن، (15 طنا) قماش غير منسوج، (35) ماكينات مختلفة الأنواع تستخدم في تصنيع الكمامات.بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.