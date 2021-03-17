تكثيف التحريات لفك لغز العثور على معلمة مذبوحة فى كمبوند بحدائق أكتوبر

كثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة، التحريات الأمنية لسرعة كشف تفاصيل وملابسات واقعة العثور على جثة معلمة مذبوحة داخل شقة بكمبوند شهير بمنطقة حدائق أكتوبر، من خلال فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالكمبوند والاستعلام عن سجلات جميع الزائرين للتوصل إلى هوية الجاني وتتبع خط سيره وسرعة ضبطه.البداية بتلقي الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بكمبوند شهير بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "رشا م" معلمة لغة عربية بأحد المعاهد الأزهرية، بها آثار ذبح في منطقة الرقبة، ترتدي ملابسها كاملة، وتقيم رفقة والدتها التي لم تكن موجودة ليلة الحادث، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف تفاصيل وملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية الجاني، وتتبع خط سيرهم وسرعة ضبطه، وحُرِّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.