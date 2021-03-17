رئيس الأركان الجزائرى: مواقف الشعب ثابتة ومستلهمة من العقيدة الوطنية

أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري أن مواقف الشعب الجزائري ثابتة كالجبال لا تتزحزح، لأنها مستلهمة من العقيدة الوطنية، ورسختها الثورة التحريرية، مشيدًا بمواقف الرئيس عبدالمجيد تبون فيما يخص الذاكرة الوطنية.وقال الفريق شنقريحة في ندوة نظمتها اليوم وزارة الدفاع بعنوان "الذاكرة والوحدة الوطنية": "نؤكد أن جزائر الشهداء لا تقبل الابتزاز، وأن مواقفها المبدئية ثابتة كالجبال لا تتزحزح، لأنها مستلهمة من عقيدتها الوطنية الثورية، ومن وحدتها الوطنية الصلبة، التي ختم عليها بدماء الملايين من الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم إبان المقاومات الشعبية الباسلة، وخلال ثورة نوفمبر المجيدة، وكذا أثناء كفاحنا البطولي، الذي نجح في إفشال مشروع زرع جرثومة الإرهاب في أرض بلادنا الطاهرة".وأضاف أن الشعب الجزائري عاقد العزم على ألا يحيد عن هذه المواقف، مهما كلفه الأمر من تضحيات، معتبرا أن هذا الرصيد القيمي الثري يمثل صمام أمان الوحدة الوطنية.وأشاد الفريق شنقريحة بمواقف الرئيس تبون قائلا: "لا يفوتني بهذه المناسبة، التذكير والإشادة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، المتمثلة في إطلاق قناة الذاكرة، التي تُعنى بالتاريخ الوطني، كخطوة أولى في مشروع إحياء الذاكرة الوطنية، فضلا عن اعتبار يوم 8 مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة، وكذا استعادة عدد كبير من رفاة شهداء المقاومات الشعبية، وفي انتظار استرداد الجزء المتبقي من الذاكرة الوطنية".وأكد أن كل هذه المساعي النبيلة كفيلة بإحياء الذاكرة الوطنية، من خلال بعث الوعي بالتاريخ الوطني، وترسيخ الانتماء الحضاري، بما يحصن المواطن الجزائري من تأثيرات البدائل، التي تقدم عبر مختلف الوسائل، ويرسخ أقدام الجزائر في محيطها الطبيعي، بأبعاده التاريخية والجغرافية والثقافية الأصيلة.وقال: "كل هذه الأبعاد تمثل الثوابت الوطنية، التي كرستها ثورة نوفمبر المجيدة، والتي في إطارها فقط، يُحفظ أمننا الوطني واستقرارنا، ونتمكن من بلوغ أهداف مسيرتنا الواعدة، المتمثلة في بناء دولة قوية، حاضرة في محافل المجتمع الدولي".وأضاف: "هذا المشروع المتعلق بإحياء الذاكرة وتوظيفها، هو مشروع وطني يتطلب تضافر جهود كل قطاعات الدولة، من تربية، وثقافة، وتعليم عالي، وإعلام، وشؤون دينية، حيث تتكامل الأدوار مع ما تؤديه الأسرة، باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع، وبذلك نضمن بناء شخصية المواطن، الواعي بقيمه الحضارية، والفَعال في مجتمعه".