رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 4 عاطلين سرقوا خزينة شركة فى الجيزة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:00 م
حبس 4 عاطلين
حبس 4 عاطلين
طباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة خزينة وحاسب آلي من شركة في بولاق الدكرور.

كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة باكتشاف صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، باستخدام سيارة مستأجرة.

تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذي أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة واستولوا على الخزينة وفروا هاربين.

وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة باستخدام "أجنة" واستولوا على ما بها من مبالغ مالية، وقاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بناحية كفرطهرمس، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات واقعة السرقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
مدحت بشاى
«سركيس» فى حمى حكومة مصر العادلة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: الملتقى العربى يؤكد على ضرورة وجود الكاريكاتير

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

رغداء حجازى: ريشة المرأة فى الكاريكاتير بصمة مميزة فى التاريخ (حوار)

قريبًا.. شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن في القاهرة