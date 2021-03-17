تجديد حبس 4 عاطلين سرقوا خزينة شركة فى الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة خزينة وحاسب آلي من شركة في بولاق الدكرور.كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة باكتشاف صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، باستخدام سيارة مستأجرة.تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذي أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة واستولوا على الخزينة وفروا هاربين.وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة باستخدام "أجنة" واستولوا على ما بها من مبالغ مالية، وقاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بناحية كفرطهرمس، وتم بإرشادهم ضبط متحصلات واقعة السرقة.