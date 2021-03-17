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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المراكشي»: الطعام لن يكفي نصف سكان العالم بحلول 2050

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:49 م
شكرية المراكشي
شكرية المراكشي
عبدالناصرمحمد
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دعت خبيرة التنمية الزراعية ورائدة الزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي، إلى ضرورة تطوير منظومة غذائية عربية أكثر كفاءة واستدامة، تتغلب على التحديات القائمة، من خلال وضع حلول فعالة لمواجهة تحديات الغذاء، والتغذية، والزراعة وتعزيز مساهمة التقنيات الزراعية الحديثة في إنتاج الغذاء وضمان تدفق السلع الغذائية عبر سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه الدعوة أهميتها، وفق المراكشي، في ظل تداعيات الجائحة التي أثرت سلبًا في المنظومات الغذائية بالعالم، مؤكدة أن أزمة كورونا تحمل العديد من الدروس المستفادة للعرب وأهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتوفير غذاء صحي كافٍ آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية وفي كل الأوقات بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات.

وحذرت رائدة الزراعات غير التقليدية أنه بحلول العام 2050، سيحتاج العالم لإطعام 10 مليارات نسمة لكن في ظل الإمكانات الحالية يمكن إطعام نصف هذا العدد فقط. الأمر الذى يتطلب سرعة تطوير منظومة غذائية عربية تلبي متطلبات الشعوب في غذاء آمن وصحي.

وأكدت أن العالم العربي يمتلك الفرصة الآن في ظل كوفيد 19 لتطوير سلسلة القيمة الغذائية وأن نتعلم الأكل والكسب بطرق أكثر نظافة وذكاء واستدامة.

وفي هذا الصدد طالبت بإحداث تغيير جذري في آليات إنتاج وتوزيع الغذاء من أجل ضمان نظام غذائي مستدام وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى أهمية الموازنة بين زراعة كميات كافية من الغذاء بالتوازي مع تقليل الأثر على البيئة.

وشددت على أهمية خفض نسبة هدر وفقد الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية، مؤكدة أن إنتاج الغذاء الممكن بالتكنولوجيا يعد أحد أهم التوجهات التي تتطلبها المنظمة الغذائية العربية.

وطالبت خبيرة التنمية الزراعية بالتوسع في استخدام التكنولوجيا لزراعة المحاصيل بدون تربة من خلال تقنيات الزراعة المائية، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعات غير التقليدية وكذلك بحث الممارسات والتقنيات المبتكَرة، التي تسهم في تفعيل أنظمة غذائية مستدامة وعادلة وآمنة.

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