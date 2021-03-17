روسيا والمجر تجريان مباحثات ثنائية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات مع السفير المجري لدى موسكو نوربرت كونكوي.وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، أنه تم النظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية المجرية، وتمت مناقشة آفاق تطويرها، وعلى الرغم من صعوبة الوضع الصحي في جميع أنحاء العالم، يستمر التعاون الروسي المجري في التطور.كما ناقش الطرفان التعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى المجر.