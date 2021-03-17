ضبط 27 طن لحوم مصنعة فاسدة بمصنع فى العاشر من رمضان

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (أحد الأشخاص "مدير الإنتاج بأحد المصانع لإنتاج مصنعات اللحوم" - كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) بحيازة كميات من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وكذا قيامه بإدخال مخبوزات لزيادة الإنتاج في صناعة المواد الغذائية بدلًا من المواد المدونة ضمن مكونات المنتج النهائي لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين للخطر.عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (27.100 طن سلع غذائية) ضمت، 10 أطنان (لانشون – برجر – سجق) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لإدخال غش غذائي (العيش التوست) في صناعتها بدلًا من مادة الكربوهيدرات "منتج نهائي"، 9 أطنان "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "مستلزمات إنتاج"، 5 أطنان بسطرمة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي "منتج نهائي"، 3.100 طن (مقطعات لانشون– مقطعات سوسيس– مقطعات عيش توست) "مستلزمات إنتاج".