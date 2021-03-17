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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:45 م
ضبط أغذية فاسدة
ضبط أغذية فاسدة
حسام فهمي
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شن فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط، حملة للمرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط ٤ أطنان ملح طعام منتهى الصلاحية و٥ أطنان ملح سياحات مجهول المصدر، و٩٠ قرص جبنة رومى متغير الخواص وعدد ١٠ جردل جبن أبيض بوزن ١٠٠ كيلو جرام بدون بيانات.

كما تم إعدام ٢٠ كيلو من جبن رومى به عفن، و٢٠ كيلو هرد جبن أبيض تالف، و١٧٠ كيلو حلويات متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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