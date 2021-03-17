ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

شن فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط، حملة للمرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.وتمكنت الحملة من ضبط ٤ أطنان ملح طعام منتهى الصلاحية و٥ أطنان ملح سياحات مجهول المصدر، و٩٠ قرص جبنة رومى متغير الخواص وعدد ١٠ جردل جبن أبيض بوزن ١٠٠ كيلو جرام بدون بيانات.كما تم إعدام ٢٠ كيلو من جبن رومى به عفن، و٢٠ كيلو هرد جبن أبيض تالف، و١٧٠ كيلو حلويات متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.