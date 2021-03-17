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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الكويتي يصل باكستان غدًا لبحث تعزيز التعاون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:20 م
الشيخ الدكتور أحمد
الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
ا ش ا
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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح سيصل على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسئولين إلى باكستان، غدًا الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الزيارة تأتي على خلفية الاجتماع الثنائي الذي عقده مع وزير الخارجية قريشي على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي النيجر في نوفمبر 2020.

وأضاف البيان أن باكستان تأمل لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين خلال هذه الزيارة.

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