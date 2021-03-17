وزير الخارجية الكويتي يصل باكستان غدًا لبحث تعزيز التعاون

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح سيصل على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسئولين إلى باكستان، غدًا الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الزيارة تأتي على خلفية الاجتماع الثنائي الذي عقده مع وزير الخارجية قريشي على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي النيجر في نوفمبر 2020.وأضاف البيان أن باكستان تأمل لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين خلال هذه الزيارة.