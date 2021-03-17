بريطانيا تسجل 5758 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات في بريطانيا، الأربعاء، تسجيل 5758 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية: أن السلطات قد سجلت أيضا 141 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد متصل، أشارت القناة إلى أن أكثر من 25 مليون مواطن بالمملكة المتحدة قد حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح حتى الآن.