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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دورة جديدة في مجال المهارات الإعلامية لأئمة بني سويف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:40 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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تعقد وزارة الأوقاف الدورة الثانية والأربعين في مجال المهارات الإعلامية السبت المقبل الموافق 21 مارس 2021، ولمدة ثلاثة أيام، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بني سويف من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة لـ 50 إمامًا مرشحًا من مديرية بني سويف، بمقر كلية الإعلام جامعة بني سويف، وهم:

1. أشرف محمد علي كامل

2. ربيع عبد الصمد عبد الله حمادة

3. جمال محمد عبد المولى حافظ

4. علاء محمد عبد الماجد أحمد

5. أحمد السيد عبد العال

6. حمدان أحمد محمد فراج

7. ربيع جودة أحمد وهبة

8. ناصر فتحي محمد علي

9. عطية الأمير حسن

10. أحمد رمضان محمد عبد الحكيم

11. أحمد سيد علي محمد

12. طه نجاح قرني عبد العزيز

13. محمد محمد سيد مصطفى

14. محمود صالح محمود محمد

15. محمد أحمد درويش محمد

16. محمد محمود محمد علي

17. محمد صلاح عويس محمد

18. أبو هريرة محمد علي منصور

19. محمد رمضان محمد معوض

20. أحمد عبد العظيم مصطفى

21. طه مصطفى محمد عبد اللطيف

22. محمد عناني أحمد عطا

23. مجدي حمدي عبد الصمد

24. سمير جودة عبد الوهاب أحمد

25. يحيى عبد العزيز إبراهيم رمضان

26. أبو بكر عبد الستار حسن

27. عبد السلام حسن عبد السلام

28. أحمد محمد زكي مبروك

29. روبي سالم عبد البديع

30. هاني سيد محمد محمود

31. سيد معوض فهمي

32. عبد الوهاب علي عبد الوهاب

33. ربيع محمد عبد الرحيم

34. محمد السيد معوض

35. أشرف محمد مندراوي

36. مصطفى أحمد عبد الوهاب

37. ماجد أحمد عبد الوهاب

38. مصطفى أبو هشيمة جنيدي علي

39. جمعة عبد التواب سيد عبد الهادي

40. أحمد رشاد عبد المنعم سيد

41. محمد مبروك مرسي إبراهيم

42. عمر محمد محمد عبد الستار

43. ياسر سيد فرج

44. عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح

45. محمود شعيب عبد المقصود

46. عمرو محمد إبراهيم

47. حسين محمود حسن

48. رجب حسن صادق

49. محمد سيد سيد

50. حسين محمود حزين

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