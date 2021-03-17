دورة جديدة في مجال المهارات الإعلامية لأئمة بني سويف

تعقد وزارة الأوقاف الدورة الثانية والأربعين في مجال المهارات الإعلامية السبت المقبل الموافق 21 مارس 2021، ولمدة ثلاثة أيام، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات.يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة بني سويف من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة لـ 50 إمامًا مرشحًا من مديرية بني سويف، بمقر كلية الإعلام جامعة بني سويف، وهم:1. أشرف محمد علي كامل2. ربيع عبد الصمد عبد الله حمادة3. جمال محمد عبد المولى حافظ4. علاء محمد عبد الماجد أحمد5. أحمد السيد عبد العال6. حمدان أحمد محمد فراج7. ربيع جودة أحمد وهبة8. ناصر فتحي محمد علي9. عطية الأمير حسن10. أحمد رمضان محمد عبد الحكيم11. أحمد سيد علي محمد12. طه نجاح قرني عبد العزيز13. محمد محمد سيد مصطفى14. محمود صالح محمود محمد15. محمد أحمد درويش محمد16. محمد محمود محمد علي17. محمد صلاح عويس محمد18. أبو هريرة محمد علي منصور19. محمد رمضان محمد معوض20. أحمد عبد العظيم مصطفى21. طه مصطفى محمد عبد اللطيف22. محمد عناني أحمد عطا23. مجدي حمدي عبد الصمد24. سمير جودة عبد الوهاب أحمد25. يحيى عبد العزيز إبراهيم رمضان26. أبو بكر عبد الستار حسن27. عبد السلام حسن عبد السلام28. أحمد محمد زكي مبروك29. روبي سالم عبد البديع30. هاني سيد محمد محمود31. سيد معوض فهمي32. عبد الوهاب علي عبد الوهاب33. ربيع محمد عبد الرحيم34. محمد السيد معوض35. أشرف محمد مندراوي36. مصطفى أحمد عبد الوهاب37. ماجد أحمد عبد الوهاب38. مصطفى أبو هشيمة جنيدي علي39. جمعة عبد التواب سيد عبد الهادي40. أحمد رشاد عبد المنعم سيد41. محمد مبروك مرسي إبراهيم42. عمر محمد محمد عبد الستار43. ياسر سيد فرج44. عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح45. محمود شعيب عبد المقصود46. عمرو محمد إبراهيم47. حسين محمود حسن48. رجب حسن صادق49. محمد سيد سيد50. حسين محمود حزين