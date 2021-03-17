المغرب يسمح بفتح الحمامات بالعاصمة الاقتصادية بعد إغلاق عام

سمحت السلطات المغربية المختصة بإعادة فتح الحمامات على مستوى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء والمدن والأحياء التابعة لها بعد إغلاق دام قرابة عام.وأكد مصدر من الجامعة (الرابطة) الوطنية لجمعيات أرباب ومشغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، اليوم الأربعاء أن قرارًا صدر بفتح الحمامات على مستوى مدن الدار البيضاء والمدن التابعة لها وتشمل سطات والنواصر وبرشيد.ونشرت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تدوينة قالت فيها: "اليوم يوم عيد لأرباب حمامات الدار البيضاء ومستخدميهم".كان ملاك وموظفو الحمامات قد نظموا احتجاجا قبل أسبوعين بعدما توقفت مصادر دخولهم وتكبدوا خسائر مادية كبيرة لمدة عام، وطالبوا بإعادة فتح الحمامات، خاصة مع انتظام عملية التلقيح ضد (كورونا) سواء بالجرعة الأولى والثانية وانخفاض أعداد الوفيات وتحسن الوضع الوبائي بصفة مستمرة.