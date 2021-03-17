شاب يتخلص من حياته فى الجيزة بسبب أزمة نفسية

شهدت منطقة الحوامدية جنوب الجيزة، واقعة مؤلمة حيث انتحر شاب بإلقاء نفسه من الدور الرابع بسبب أزمة نفسية.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب مصاب بكسور في أماكن متفرقة من جسده ونزيف داخلي إثر سقوطه من الطابق الرابع.وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الدور الرابع بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.