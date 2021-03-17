تحريات مكثفة لكشف لغز قتيلتي الجيزة

أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث عالي المستوى، لكشف غموض العثور على جثة سيدتين في أكتوبر والطالبية.وكلف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشراف على فريق البحث المشكل من ضباط الإدارة، ووجه بسرعة التحري وكشف ملابسات الواقعتين.وتلقى الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بكمبوند شهير بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "رشا م" معلمة لغة عربية بأحد المعاهد الأزهرية، بها آثار ذبح في منطقة الرقبة، ترتدي ملابسها كاملة، وتقيم رفقة والدتها التي لم تكن موجودة ليلة الحادث، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتلقى الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة فتاة أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "هناء م" في العقد الثاني من عمرها، وترتدي كامل ملابسها، كما تم العثور على بطاقة الرقم القومي الخاص بها، وبعض المتعلقات الشخصية؛ وبالفحص تبين إصابتها بآلة حادة في الرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.