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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها مشكلة التمثيل.. أزمات في حياة عمر كمال

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:34 م
عمر كمال
عمر كمال
إيمان ماهر
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نشر المخرج ماندو العدل صورة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض" على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهر في الصورة مع المطرب عمر كمال ليعن عن عمل جديد لأول مرة يخوض فيها تجربة التمثيل.

وتداولت أخبار عن مطالبة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم مشاركة المطرب عمر كمال في مسلسل "بين السما والأرض" لعدم حصوله على عضوية أي نقابة حتى الآن، وذلك بعد تصوير مشهده الأول.

وتتوالى الأزمات على المطرب عمر كمال، وترصد"الدستور" أبرز أزماته في السطور التالية.

"عمر وحمو"
في وقت سابق، وقعت أزمة كبيرة بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، حيث نشر كل منهما الآخر، فيديوهات على صفحته على فيسبوك يسرد فيه تفاصيل الخلاف.

ونشر بيكا صورًا لعمر كمال وعليها عبارات هجومية وبدأ الهجوم بين الطرفين منهما كل منهما الاخر بالصداقة المزيفة.

"عمر وشاكوش"

وحدث خلاف بين عمر كمال وحسن شاكوش بسبب مهرجان بنت الجيران بسبب جملة في المهرجان،
وفاجئ (عمر - شاكوش) متابعينهم بأنه خلافهم على اغنية بنت الجيران انتهى بعد وساطة تامر حسني خلال حفلهم في استاد القاهرة.

وكتب كمال:"بمناسبة إن إحنا فكرنا غلط وحطينا جملة في الأغنية خلت ناس كتير يزعلوا مننا بنعتذر لكل الناس إحنا آسفين وفرحان أوي بنصيحة إخونا والنجم الإنسان تامر حسني اللي صالحني على اخويا وحبيبي النجم حسن شاكوش."

"أزمته في تونس"
حدثت أزمة لعمر كمال خلال أحياء احد الحفلات في تونس واقتحم المتعهد المسرح، وبعد الحفله سحب المتعهد جواز السفر، وتم تهديده بمنعه من مغادرة البلاد وتأدية الحفلات في تونس، تواصل على الفور النجم مع تامر حسني والفنان إيهاب توفيق وتدخلا وأنهيا الأزمة سريعا، موجها الشكر لهما لتدخلهما ومساعدته.

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