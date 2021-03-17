«الأوقاف»: الاهتمام بنظافة بيوت الله وطهارتها يقي المسلم من الأمراض

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس القطاع الديني، الشيخ جابر طايع، أن نظافة المساجد ما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وأن طهارتها وتعقيمها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على كمال الوعي الإنساني، ويقي المسلم من الأمراض، يقول صلى الله عليه وسلم: "ابنوا المساجد، وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين"؛ لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد.