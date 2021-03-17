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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:31 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المشروعات القومية الكبيرة والواعدة والآفاق الاستثمارية التى تتحقق يومًا بعد يوم، الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل وتحقيق الرواج الاقتصادي والتنمية الواعدة.

كما أشاد محافظ البحيرة بجهود وحدة السكان والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظة، فيما يتعلق بالقضية السكانية الأمر الذى أدى الى انخفاض معدل النمو السكاني من ٢% إلى ١.٦ % ومعدل المواليد من ٢٨ % إلى ٢١.٨ % لتحتل البحيرة الترتيب الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسب الحماية المحققة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذى عقد اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة.

أكد المحافظ على استمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني خاصة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتضامن الاجتماعي والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ _ ٢٠٣٠.

كما أعلن المحافظ عن مسابقة بين المدن وجائزة ١٠٠ ألف جنيه لأفضل مركز يحقق أفضل النسب خلال عام

كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف السكاني الحالي للمحافظة والإنجازات التي تمت في مجال السكان وتم التأكيد على قيام مديرية التضامن الإجتماعي بمتابعة تنشيط دور الجمعيات الأهلية فى مجال تنظيم الأسرة وتقييم عملها فى هذا المجال وكذا التأكيد على دور الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن بالتنسيق مع وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان للتواصل مع السيدات والتعريف بأماكن ومراكز تقديم الخدمة وأهمية تنظيم الأسرة.

وأشار"آمنة" إلى قيام وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع الإدارات والجهات الشريكة لتجميع الدراسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ممن يجيدون القراءة والكتابة لإجراء إمتحانات فورية لهم بمقر فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم فى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بكافة القضايا السكانية والقومية.

- تكثيف جهود نشر الوعى بالقضية السكانية بكافة الجهات المعنية خاصةً بالمدارس والجامعة وبخطب الجمع ودروس الأحد بالكنائس للتوعية بالقضية السكانية مع تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية وكافة أوجه الحياة بالمجتمع.

وخلال كلمته أكد محافظ البحيرة انه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية في ادارة البرنامج السكاني
كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المركز والقرية ويتم التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان.

حيث تم إطلاق حملة تثقيفية للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية تحت شعار الخلفة مسؤولية... شارك في التنمية، مؤكدا أن المحافظة تعمل في مجال السكان والتنمية وفق برنامج عمل الحكومة، وكذا الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية من خلال:
- خفض معدلات النمو السكاني لتتوازن مع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، وخلخلة الكثافة السكانية وإعادة التوزيع الجغرافي عن طريق فى إقامة المدن الجديدة وإنشاء مناطق صناعية المنطقة الصناعية بحوش عيسى - المنطقة الصناعية بوادي النطرون وكذا المجمع السكنى الحرفى بفرهاش بحوش عيسى، والاهتمام بنشر الوعي وتصحيح الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة، وتعد محافظة البحيرة أولى المحافظات التي وقعت على ميثاق الأخلاق لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشار الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية وان ما تحقق خلال اربع سنوات يفوق ما كان ليتحقق خلال ٢٠ عام من حيث تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد وكذا خفض معدلات البطالة من ١١.٨ % الى ٧% ونسب الأمية من ٣٧.١ % الى ٣١.٢ %، مشيدا بالجهود التى التى تقوم بها المحافظة وخاصة فى خدمة المناطق والقرى المحرومة من خلال توفير قوافل طبية وسكانية اسبوعية لخدمة مواطنى تلك القرى.

وكذا تكثيف الأنشطة والبرامج السكانية وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي بالقضية السكانية والعمل على تحسين الخصائص السكانية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وانعكاسها على كافة برامج التنمية التي تشهدها المحافظة.

وتم تبادل الدروع بين اللواء المحافظ ونائب الوزير تقديرا لجهودهما فى العمل على خفض المعدلات وكل ما يتعلق بالقضية السكانية.
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%
محافظ البحيرة: انخفاض معدل النمو السكاني من 2% لـ 1.6%

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