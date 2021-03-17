«أوقاف الإسماعيلية» تناقش آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية في رمضان

عقد الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع العاملين بإدارة أوقاف التل الكبير «أئمة ومقيمى شعائر».في البداية رحب وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، بالحضور، قائلًا للجميع: «جئت لهذا المكان خادمًا لبيوت الله والدعوة مشددًا فضيلته على أهمية الالتزام بضوابط العمل خاصةً مواعيد فتح وغلق المساجد، مع ضرورة إعداد بيوت الله لتكون فى أبهى صورة وذلك لاستقبال ضيوف الرحمن فى الخمس صلوات، فضلًا عن المواظبة على الحضور للمساجد فى أوقات العمل الرسمية المقررة على حسب ورديات المناورة».وأكد الدكتور صبري عبادة، على استمرار غلق دورات المياه والالتزام بالكمامة وعدم السماح لأحد بخرق أو مخالفة التعليمات، وإخطار الإدارة فورًا عند ملاحظة أية مخالفة، ما يستدعى التواجد الدائم في المسجد ومقر العمل، وأن مخالفة التعليمات قد يؤدى إلى إنهاء الخدمة.وأضاف أن المديرية أطلقت مبادرة من اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر شعبان المبارك وحتى نهاية الشهر الكريم تحت عنوان «رعاية مساجدنا مسؤوليتنا»، وهى مبادرة تهدف لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد علي مستوي المحافظة، لأن بيوت الله مسؤوليتنا جميعًا والنظافة تعتبر من المرتكزات الاساسية في ديننا الحنيف، فكما لا نقبل أن يكون مظهرنا ليس جميلًا، وبيوتنا غير نظيفة، فكيف نقبل لبيوت الله أن تكون غير نظيفة.وفى نفس السياق؛ أشاد فضيلته خلال الاجتماع بالدور العظيم التي تقدمه وزارة الأوقاف، بشأن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، الذي انعقد على مدى يومي السبت والأحد الماضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بحضور كوكبة من علماء الدين، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم، وتجربة مصر الرائدة في الحوار ونشر ثقافة التسامح في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.وانتهى المشاركون إلى إصدار "وثيقة القاهرة للحوار" وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، ليكون منارة إشعاع في ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي بين البشر جميعًا.وأشار فضيلته أنه تم توزيع نسخة من "وثيقة القاهرة للحوار" للأئمة بأوقاف التل الكبير لمعرفة الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف.من جهته؛ أشاد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمستوى تنظيم المؤتمر، وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واقتدار، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم كله في مواجهة كورونا، مثمنين التزام المؤتمر بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.