غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن انقطاع مياه الشرب، غدًا الخميس، لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بعدة مناطق لأعمال الصيانة.وأوضحت المحافظة أن مياه الشرب من المقرر أن تنقطع في مناطق: "مزاد أرض الجملة، أرض جاويش، وهدى شعراوي، والحكر، ومنطقة مصنع كوين، ومنطقة قوات الأمن المركزي والمناطق المجاورة".ووجهت المحافظة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مشيرين أن ضغط المياه سوف يعود إلى حالته الطبيعية عقب الانتهاء من المدة المحددة.