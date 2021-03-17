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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى النيجر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:47 م
الهجمات الإرهابية
الهجمات الإرهابية
ا ش ا
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أدانت دولة الإمارات بشدة، الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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