الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى النيجر

أدانت دولة الإمارات بشدة، الأربعاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.