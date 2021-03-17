فلسطين: نسبة الأمية بين صفوف الشعب الأقل حول العالم

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن التعليم في فلسطين ليس محو أمية، وأن نسبة الأمية في صفوف الشعب الفلسطيني من الأقل حول العالم.وأوضح رئيس وزراء فلسطين خلال كلمته في الاحتفالية الافتراضية اليوم الأربعاء- لجائزة صندوق الإنجاز والتميز في دورتها الرابعة بعنوان "الإبداع في ظل المشهد الكوروني"- أنه بعد نكبة عام 1948 وهجرة الفلسطينيين من أراضيهم، وتشريدهم وتجريدهم من ممتلكاتهم ومقدراتهم، أصبح التعليم استراتيجية بقاء، والآن انتقل إلى استراتيجية تميز وإبداع.وأشار إلى أن قطاعي التعليم والصحة ستكون لهما الحصة الكبرى في الموازنة للعام الحالي، وأنه تم العام الماضي والذي سبقه إنفاق حوالي 60 مليون دولار؛ لبناء مدارس جديدة، وتوسعة القائم وتثبيت خلايا طاقة شمسية ومباني إدارية وغيره.وأثنى اشتية على جهود جميع طواقم التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية على أكمل وجه وعملها دون انقطاع، وشدد على أهمية العلاقة بين مخرجات التعليم المدرسي الذي يجب أن يكون نوعيا، ومدخلات التعليم الجامعي الذي يغذي سوق العمل بالاحتياجات التي يريدها، مشيرا إلى أن لدى الحكومة خطة تنموية يعززها 40 خطة قطاعية تعالج جميع مناحي الحياة في فلسطين.